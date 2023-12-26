Багдат Мусин поручил модернизировать ряд ЦОНов в Костанае

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в рамках визита в Костанай посетил отдел № 1 центра обслуживания населения.

Руководитель НАО «Государственной корпорации «Правительство для граждан» по Костанайской области Миржан Жанабаев доложил о проделанной работе. Он рассказал, что были проведены ремонтные работы в отделе № 2 центра обслуживания населения города Костанай, открыт новый ЦОН в городе Аркалык.

Багдат Мусин отметил важность открытия дополнительных ЦОНов в регионе. Министр поручил модернизировать в 2024 году уже существующие отделения центров обслуживания населения в Костанае и в районных центрах.