Marvel Kazakhstan запустил собственный Центр Компетенций

В Центре можно воплотить пилотные проекты и на практике протестировать жизнеспособность новых идей.

Широкопрофильный IT-дистрибутор «Marvel Kazakhstan» объявил об открытии многофункционального Центра Компетенций для вендоров, партнеров и заказчиков. Он расположен рядом с центральным офисом компании в Алматы. К услугам пользователей предоставляется Лаборатория решений, которая включает в себя самые передовые инфраструктурные решения с разнообразным программным обеспечением, а также рабочие места для проведения тестовых и обучающих работ.

Деятельность Центра сосредоточена вокруг трех основных направлений. Первое — это демонстрация технических решений и валидация концепций, в основе которых лежат технологически продукты ведущих мировых ИТ-производителей, доступных в дистрибуторском портфеле «Marvel Kazakhstan». В Центре можно воплотить пилотные проекты, на практике протестировать жизнеспособность новых идей. Это поможет снизить потенциальные риски при внедрении инновационных разработок.

Второе направление — проведение обучающих мероприятий для партнеров и заказчиков. На базе Центра будут проходить очные семинары и онлайн-вебинары. Эксперты Marvel Kazakhstan поделятся своим опытом и знаниями, познакомят слушателей с новыми технологиями и методиками продаж.

Заключительное направление связано с сервисной поддержкой. Специалисты Центра окажут всестороннюю помощь по вопросам функционирования IT-инфраструктуры — от открытия административных кейсов до эмуляции инцидентов и проведения исследований в собственной лаборатории. Благодаря этому партнеры и заказчики смогут оперативно решать все возникающие проблемы.

«Мы гордимся возможностью представить проект, который открывает новые горизонты для наших партнеров и заказчиков, — отметил руководитель Центра компетенций Marvel Kazakhstan Александр Чвилев. — Наша цель — не только показать передовые технологии, но также создать условия для непрерывного обучения, обеспечить техническую поддержку, сформировать основу для взаимного развития и успеха. Для наших партнеров базовые услуги Центра предоставляются бесплатно».

Адрес ЦК Марвел Казахстан: 2/2, ул. Ходжанова, Алматы, Республика Казахстан