Казахстанцы смогут заключать сделки купли-продажи недвижимости в онлайн-формате

Вопросы улучшения качества оказания государственных услуг рассмотрели на заседании правительства.

Оно прошло под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что на сегодня порядка 93% госуслуг оказывается в электронном виде. По сравнению с прошлым годом количество услуг, оказанных через смартфоны, выросло в шесть раз.

Наряду с этим продолжается внедрение проактивных услуг, которые не требуют обращения граждан в госорганы. В настоящее время их количество достигло 40. В целом оказано более двух млн услуг. Работа в этом направлении продолжается с участием фокус-групп из числа граждан.

Министр добавил, что ранее гражданам ежегодно нужно было предоставлять порядка 50 млн бумажных справок. Однако посредством современных технологий этот процесс удалось перевести в цифровой формат. Вместе с тем на сегодня по-прежнему имеют место факты истребования справок работодателями и школами. Этот вопрос планируется полностью решить в 2024 году.

Было отмечено, что сегодня казахстанцы все чаще пользуются новыми цифровыми сервисами. В частности, это электронные доверенности, онлайн купля-продажа авто, онлайн оформление ипотеки и т. д. При этом в следующем году будет изменен процесс назначения пенсий, который будет проводиться в совершенно новом формате. Также разрабатываются проекты по упразднению 12 различных видов справок, требуемых при трудоустройстве, подключении к интернету, сдаче деклараций, постановке в очередь в детский сад.

В ходе заседания была также презентована платформа онлайн-сделок по недвижимости. Так, при покупке или продаже недвижимости не будет необходимости обращаться к нотариусу или в ЦОН, как раньше. Онлайн-сервис будет предоставляться с использованием технологий blockchain и биометрической идентификации. Все действия и видеоматериалы, совершаемые по каждому объекту, сохраняются в электронном правительстве. Таким образом, процесс, занимавший несколько дней, сокращен до одного часа.

Кроме того, был презентован еще один проект — I-Qala. Сегодня новый собственник дома вынужден ходить по коммунальным службам для заключения договоров на подключение воды, тепла и т. д. С такими трудностями ежегодно сталкивается более 700 тыс. людей, а на их решение гражданами тратилось до 30 дней. В настоящее время министерство внедряет более легкий формат. Собственнику квартиры направляется соответствующее SMS, и все коммунальные договоры заключаются онлайн. Благодаря этому необходимость обходить компании-операторы лично отпала. На сегодня в столице таким способом успешно заключено свыше 80 тыс. договоров. Сейчас этот сервис запускается и в Алматы. Аналогичная работа будет проводиться в других регионах республики.

Как отметил премьер-министр, сегодня большинство госуслуг доступно в электронном формате, в том числе через приложения на смартфоне: «Предоставление электронных госуслуг является важным компонентом повышения качества жизни граждан. Оцифровка процессов позволила значительно сократить обращения в государственные органы, необходимость получения бумажных справок. Это не только дебюрократизация, но и экономия времени граждан».

Алихан Смаилов подчеркнул, что принимаемые государством меры позволили Казахстану подняться на восьмую позицию в рейтинге ООН по онлайн-услугам.

«Это большое достижение нашей страны, которое отмечают международные эксперты. Эту работу необходимо активно продолжать. Надо постоянно повышать уровень сервиса и предоставляемых услуг, особенно в центрах обслуживания населения», — указал премьер-министр.

По его словам, в контексте автоматизации услуг госкорпорация «Правительство для граждан» должна стать полноценным драйвером офлайн-сервиса.

«Как отметил Глава государства, нужно проактивно оказывать услуги на протяжении всей жизни человека. Для этого проводится реинжиниринг бизнес-процессов. Важно отойти от практики сбора заявлений и подтверждающих документов, когда необходимая информация уже имеется в базах данных», — обозначил Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что госорганами должны быть внедрены подходы, когда услуги оказываются «по умолчанию». Одним из таких примеров является реализованный на платформе «Smart Data Ukimet» проект «Цифровая карта семьи».

«Такой подход нужно масштабировать по всем жизненным ситуациям», — сказал премьер-министр.

Вместе с тем он отметил, что на портале электронного правительства до сих пор недоступно 22 вида государственных услуг. Среди них такие, как признание документов об образовании, назначение жилищной помощи, продление срока аренды земельного участка.

«Люди также жалуются на некорректные данные. Только за 10 месяцев текущего года поступило более 56 тыс. заявок на корректировку сведений. Это говорит о недостаточно качественной работе при интеграции различных баз и оцифровке сведений», — указал Алихан Смаилов.

Он добавил, что у посетителей ЦОНов вызывают недовольство большие очереди и отсутствие комфортных условий в помещениях. В частности, граждане с особыми потребностями не могут попасть в некоторые здания ЦОНов из-за отсутствия специальных пандусов и подъемников.

«В единый контакт-центр крайне сложно дозвониться. Подача заявок на получение лицензий и разрешений настолько усложнена, что заявители вынуждены обращаться в консалтинговые компании и к частным лицам. В целом перечисленные примеры снижают положительный эффект от большой проводимой работы. Поэтому надо чутко реагировать на жалобы и рекомендации граждан, оперативно принимать меры», — подчеркнул глава правительства.

В этой связи премьер-министр поручил до конца марта 2024 года автоматизировать оставшиеся виды госуслуг, которые были заявлены как электронные, а также на системной основе расширять перечень проактивных услуг.

«Надо регулярно проверять фактическую работоспособность каждой госуслуги. Особое внимание уделять простоте ее получения, корректности данных и их безопасному хранению. И в целом следует оптимизировать перечень запрашиваемых документов у населения», — отметил Алихан Смаилов.

По словам премьер-министра, основной акцент должен быть направлен на качественное и своевременное оказание услуг бизнесу и гражданам, в том числе лицам с особенными потребностями.