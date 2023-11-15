Запущен пилотный проект по подтверждению оказанной медуслуги через QR-код

В нем участвуют медицинские организации городов Астана, Алматы и Северо-Казахстанской области.

Министерство здравоохранения РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустило пилотный проект по подтверждению факта получения пациентом медицинской услуги и посещения врача посредством QR-кода. QR-подтверждение обеспечит безопасность и прозрачность в рамках налаживания цифрового взаимодействия между пациентом и медицинским работником.

Пациент, придя на прием в поликлинику, с помощью мобильного приложения egov mobile сканирует QR-код, предложенный ему в кабинете врача, и подтверждает свое посещение. Также посредством QR-кода пациент может ознакомиться с необходимой информацией — названием поликлиники и медицинской информационной системы, увидеть дату и время посещения врача, его фамилию и имя, свое согласие на оказание медицинской услуги и согласие на сбор и обработку персональных данных.

«Цифровой инструмент подтверждения факта получения медицинской услуги гражданином позволит обеспечить прозрачность оказания медицинской помощи, получить оценку удовлетворенности пациента и что немаловажно, исключить „приписки“ в медицинских информационных системах, когда пациент фактически не посещал врача. В свою очередь, сами медицинские учреждения могут использовать эту систему для контроля качества медицинского обслуживания и отслеживания посещений», — заявили в минздраве.

В ходе подготовки к внедрению пилотного проекта были учтены результаты предварительного анкетирования по QR-подтверждению. В опросе приняло участие 1105 пациентов и 2732 врача. По итогам анализа анкет, 50% пациентов положительно относятся к идее введения QR-кода для подтверждения посещения врача и 48% хотели бы контролировать свои приемы через QR-подтверждение, что говорит о позитивном настрое и готовности пациентов к внедрению нового инструмента.