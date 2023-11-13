Состоялся успешный запуск пятого и шестого спутников O3b mPOWER компании SES

Теперь среднеорбитальная система SES второго поколения будет готова предоставлять услуги высокопроизводительной связи по всему миру с начала второго квартала 2024 года

Компания SES объявила об успешном запуске в космос двух дополнительных спутников O3b mPOWER ракетой SpaceX Falcon 9 с Базы Космических сил на мысе Канаверал во Флориде (США) 12 ноября в 16:08 по местному времени. С запуском пятого и шестого спутников O3b mPOWER система выходит на общее количество из шести спутников на средней околоземной орбите (MEO), необходимых для предоставления высокопроизводительных сетевых услуг, обеспечивающих высокую пропускную способность, предсказуемую низкую задержку, уникальную гибкость и доступность услуг.

В прошлом месяце компания SES объявила, что собирается дополнить действующую группировку еще двумя спутниками производства компании Boeing, в результате чего общее количество спутников O3b mPOWER достигнет 13. Ожидается, что дополнительные инвестиции будут обеспечены в рамках существующего пакета капитальных затрат SES. Первые четыре спутника O3b mPOWER, запуск которых состоялся в прошлом году, прибыли на заданную позицию и проходят апробацию на орбите, включая серию проверочных испытаний системы, охватывающих как космический, так и наземный компоненты.

Только за 2023 год компания SES развернула и провела испытания более 160 терминалов O3b mPOWER в рамках существующей группировки O3b для обслуживания клиентов в сферах мобильной связи, телекоммуникаций, правительственных структур и бизнеса.

«С запуском и вводом в эксплуатацию в ближайшие несколько месяцев пятого и шестого спутников O3b mPOWER мы готовимся к предоставлению высокопроизводительных услуг связи, в которых нуждаются наши клиенты. Благодаря повышению устойчивости сети наши клиенты смогут рассчитывать на надежную и безопасную связь, необходимую для ведения их деятельности», — отметил Руй Пинто, генеральный директор SES.

Начало оказания коммерческих услуг системой O3b mPOWER ожидается во втором квартале 2024 года. С дополнительной информацией об O3b mPOWER можно ознакомиться в разделе новостей.

Для Казахстана этот запуск имеет большое значение, так как позволит реализовать планы по цифровизации удаленных населенных пунктов страны в соответствии с подписанными ранее меморандумами между глобальным спутниковым оператором SES и Республиканским центром космической связи (РЦКС), дочерним предприятием Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Стоит отметить, что первый меморандум между партнерами был подписан в 2021 году, а новое дополнение к нему — недавно, в ходе конференции Digital Bridge 2023.