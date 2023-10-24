Получить техусловия для газификации можно на портале eGov

Владельцы жилых домов и объектов могут получить технические условия на присоединение к газораспределительным сетям путем подачи заявки на портале электронного правительства.

Услуга предоставляется бесплатно для физических лиц. Для получения услуги необходимо заполнить все поля и подтвердить сведения о зарегистрированных правах и обременениях по указанному адресу.

«Для того, чтобы подключить дом к природному газу, хозяевам объектов необходимо получить технические условия. Чтобы этот этап был более комфортным и удобным для граждан, мы с Минэнерго и АО „КазтрансАймак“ перевели услугу в онлайн. Готовый документ можно будет увидеть в личном кабинете eGov», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Новая услуга «Выдача технических условий на присоединение к газораспределительным сетям» доступна на портале электронного правительства в разделе «Недвижимость» — «Жилищно-коммунальное хозяйство». Срок оказания услуги для технически не сложных объектов — 5 рабочих дней, для технически сложных объектов — 10 рабочих дней. Результатом оказания услуги является документ о технических условиях или мотивированный отказ.

Услуга стала доступна благодаря интеграции информационных систем Министерства энергетики РК, Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «КазТрансГаз Аймак» и АО «Национальные информационные технологии».