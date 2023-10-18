Находящимся за рубежом казахстанцам напомнили об услугах eGov

Совместно с АО «НИТ» разработан сервис онлайн-бронирования для планирования посещения консульств.

Находящимся за рубежом казахстанцам напомнили об услугах, которые они могут получить через портал eGov. Министерство иностранных дел РК приняло ряд мер по автоматизации и оптимизации государственных услуг для повышения удобства и качества их оказания населению, передает Zakon.kz.

«Для удобства граждан Казахстана на сегодняшний день в загранучреждениях РК порталом eGov оказывается 10 государственных услуг из 17 возможных», — заявили в ведомстве.

В загранучреждениях РК автоматизирован процесс электронной подачи заявлений по услугам в сфере регистрации актов гражданского состояния, выдачи электронных виз отдельных категорий, постановки и снятия с консульского учёта, получения ЭЦП, а также услуги, связанные с иностранной инвесторской деятельностью в РК.

«В целях сокращения времени обработки запросов граждан активно используются государственные информационные системы. Это позволило сократить срок оформления паспортов граждан Казахстана за рубежом, подтверждение казахстанского гражданства, семейного положения и других запросов с 3 до 1,5 месяцев», — сообщает пресс-служба МИД РК

Также ведется работа по автоматизации процесса оформления свидетельства на возвращение через визово-миграционный портал Vmp.gov.kz. Вместе с тем совместно с АО «НИТ» разработан сервис онлайн-бронирования для планирования посещения консульств и исключения живой очереди. Этот сервис функционирует в 84 загранучреждениях нашей страны.

Дополнительно был создан раздел консульских услуг на eGov, который позволит оказывать услуги (направлять заявки) в электронном виде, отслеживать обработку заявки на любой стадии. Кроме того, гражданам предоставлена возможность подавать обращения посредством портала е-Өтініш, рассматривают их напрямую в загранучреждениях, что сокращает время подготовки ответа заявителям. На сегодняшний день к порталу подключено 31 загранучреждение, до конца текущего года планируется подключить все оставшиеся.