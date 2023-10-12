«Росатом» планирует построить в Кыргызстане ветроэлектростанцию

Специалисты приложат все усилия для эффективного вклада в решение проблемы энергодефицита в КР, заверил Назаров.

Компания «Росатом» планирует построить в Кыргызстане ветряную электростанцию. Об этом сообщила пресс-служба российской госкорпорации. Глава АО «НоваВинд» (ветроэнергетический дивизион «Росатома») Григорий Назаров и председатель правления Российско-кыргызского фонда развития Артем Новиков подписали соглашение о проработке и реализации инвестиционного проекта строительства ветроэлектростанции в Иссык-Кульской области, передает Sputnik.

Новиков отметил, что в работе находится и проект строительства солнечной электростанции в Иссык-Кульской области. По его словам, активное привлечение инвесторов — приоритет РКФР в части сокращения энергодефицита.