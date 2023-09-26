Обязательная дактилоскопия в Казахстане с 2024 года: как это будет

Обязательная дактилоскопическая регистрация граждан при получении паспорта и удостоверения личности начнется с 1 января 2024 года.

В министерстве внутренних дел РК дали разъяснения о том, для чего необходима дактилоскопическая регистрация граждан, как она будет проходить и есть ли возможность отказаться от проведения процедуры. Как сообщили в МВД, дактилоскопической регистрации будут подвергаться все граждане Республики Казахстан и постоянно проживающие в стране иностранцы кроме детей до 12 лет. Дети в возрасте от 12 до 16 лет могут пройти регистрацию на добровольной основе, передает Sputnik.

«Снятие отпечатков пальцев будет проводиться в ЦОНах при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранца и удостоверений лица без гражданства. Дактилоскопирование будут проходить казахстанцы, впервые получающие или меняющие по различным причинам документы, удостоверяющие личность. Например, в случае истечения срока действия, перемены фамилии, имени и отчества, при утере или краже документа», — сообщили в МВД РК.

По информации министерства внутренних дел, дактилоскопическая регистрация улучшит систему безопасности и позволит исключить незаконное документирование. Также отмечается, что при наличии дактилоскопической регистрации процедура восстановления документов будет происходить значительно быстрее, чем сейчас.

«Каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при несчастных случаях, пожарах. Кроме того, в будущем появится возможность еще более развить получение госуслуг удаленным способом через смартфоны», — добавили в МВД.

В комитете миграционной службы МВД также сообщили, что при утере гражданином паспорта за пределами Казахстана ему достаточно обратиться в загранучреждение Республики Казахстан и сообщить, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него не будет.

В полиции отметили, что дактилоскопическая регистрация имеет особое значение для людей, страдающих потерей памяти. Установить их личность, а значит — и родственников, теперь проблемой не будет. Также дактилоскопия поможет быстро устанавливать личности пострадавших при несчастных случаях.

«Например, пожилому человеку, не имевшему при себе документов, стало плохо на улице, и в бессознательном состоянии его отвозят в больницу. Если в базе данных нет его отпечатков пальцев, родственникам придется побегать, чтобы его найти. К сожалению, таких случаев немало. Категориям лиц, которые в силу состояния здоровья не могут назвать свои данные, адрес жительства, дактилоскопирование просто необходимо», — объяснили в МВД.

В МВД настаивают, что дактилоскопическая информация граждан будет надежно защищена.

«Согласно закону „О дактилоскопической и геномной регистрации“, уполномоченные государственные органы с целью защиты дактилоскопической информации осуществляют блокирование и обезличивание данных граждан, в результате которых определение принадлежности дактилоскопической информации конкретному лицу без использования дополнительной информации невозможно. Это значит, что в базе данных будет содержаться только уникальный идентификатор, персональные данные ФИО и ИИН в ней отсутствуют», — объяснили в МВД РК.

При этом полицейские добавили, что благодаря самой структуре и архитектуре системы обезличивание отпечатков пальцев происходит автоматически.