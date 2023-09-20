Открыт прием заявок на конкурс «Проект Года» ИТ-сообщества Global CIO

Ключевая задача «Проекта года» — находить, консолидировать и продвигать лучшие ИТ-практики в профессиональной среде.

15 сентября открылся прием заявок на конкурс «Проект года» международного профессионального ИТ-сообщества Global CIO, в котором ИТ-руководители со всего мира представляют свои лучшие проекты.

За годы существования конкурса было представлено более 2500 проектов, в нем приняло участие более 2000 ИТ-руководителей, опыт которых непрерывно способствует развитию всей индустрии информационных технологий. Победителями становились участники из разных стран, включая лидеров цифровой трансформации из Центральной Азии.

В конкурсе нет жюри, победители определяются с помощью специально разработанной экспертами методологии, которая включает в себя как онлайн-голосование членов профессионального сообщества, так и комплексную оценку масштаба, важности проекта, а также пользы для профессионального сообщества. Эта уникальная особенность «Проекта Года» не только делает выбор победителей более объективным, но и позволяет собрать мнения самых авторитетных экспертов-практиков. Качественная обратная связь и поддержка коллег — лучшая мотивация для совершенствования проектов и отличный задел для будущих побед.

Участие в конкурсе бесплатное, поскольку ключевая задача «Проекта года» — находить, консолидировать и продвигать лучшие ИТ-практики в профессиональной среде. Широкий пул проектов из разных отраслей, открытое обсуждение участниками профессионального сообщества особенностей каждого кейса, постоянный обмен опытом — благодаря этому конкурс «Проект Года» стал отличной коммуникационной площадкой для ИТ-руководителей из разных стран.

Прием заявок продлится до 15 ноября 2023 года. Подробные условия можно посмотреть по ссылке.

Приглашаем к участию и будем рады встрече на церемонии награждения победителей! Любые вопросы можно задать по почте project@globalcio.com.