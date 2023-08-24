Киберспортивная платформа iPlay Esports при поддержке Управления Цифровизации города Алматы представляет масштабное мероприятие проекта Almaty Cyber Games Media & Cup 2023.

30 августа на площадке Event Space в ТРК FORUM пройдет событие для всех фанатов гейминга, киберспорта и современной цифровой культуры Almaty Cyber Games Media & Cup 2023. В мероприятии примут участие популярные актеры, стримеры, блогеры, музыканты и киберспортивные деятели Казахстана. Гостей мероприятия ждут яркие выступления участников косплей-конкурса, фестиваль гик-культуры и розыгрыши призов от спонсора мероприятия, компании Logitech.

Almaty Cyber Games — это проект, целью которого является развитие цифровой инфраструктуры и образовательного сектора, а также создание современного хаба для мировых технологических компаний и IT-гигантов в городе Алматы.

А 31 августа на площадке мероприятия пройдет Республиканский киберспортивный турнир Almaty Cyber Games Cup 2023, который соберет сильнейших киберспортсменов, любителей и фанатов киберспорта и гейминга. Участники будут соревноваться за призовой фонд турнира и возможность выступить на международном киберспортивном соревновании для Центральной Азии ACG International. Состязание пройдет по трем дисциплинам — Dota2, Counter Strike: Global Offensive и FIFA 23.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Развитие цифровой инфраструктуры — это одна из самых важных целей проекта ACG. Киберспорт и гейминг — являются важным показателями цифрового развития и привлекательным фактором для инвестиций крупного международного ИТ-бизнеса. С каждым годом эта индустрия захватывает все больший интерес пользователей. Несмотря на это, с момента признания киберспорта официальным видом спорта в Казахстане, фактическое положение дел индустрии в стране никак не изменилось. iPlay Esports собирается раскрыть полный потенциал этого направления. В рамках этой работы с 2023 года начинается реализация проекта Almaty Cyber Games, который посредством развития киберспорта создаст полноценную современную цифровую экосистему в городе Алматы.

Ваше знакомство с миром киберспорта и современной цифровой культуры начинается 30 и 31 августа на площадке Event Space в ТРК FORUM. Приходите и прикоснитесь к прогрессу, прочувствуйте вайбы нового поколения и станьте частью новой культуры.