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Стартапы из Казахстана могут принять участие в программе Corporates 2 Startups

C2S нацелена на пилотные внедрения и увеличение выручки стартапа, рост клиентской базы и последующие инвестиции, выход на новые рынки и другие возможности.

18 июля 2023 11:59, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

Команда Belarus Fin& Tech Hub запустила программу Corporates 2 Startups (C2S) для основателей стартапов из Беларуси и стран СНГ. Программа направлена на пилотирование и ускоренное развитие стартапов в партнерстве с компаниями-лидерами в своих сегментах (Атлант-М, AIDA Pioneer, Aterise, Деловые медиа, Fashion Tech Hub).

Программа C2S нацелена на пилотные внедрения и увеличение выручки стартапа, рост клиентской базы и последующие инвестиции, выход на новые рынки и другие возможности.

Для участия в программе приглашаются команды с продуктами в FinTech, MarkTech, AdTech, FashionTech, IoT, сервисами для автовладельцев, с решениями для промышленности, строительства, энергетики и другие.

Развивайте бизнес в партнерстве с компаниями-лидерами и корпорациями! Для участия достаточно подать заявку.

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