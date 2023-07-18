Стартапы из Казахстана могут принять участие в программе Corporates 2 Startups

C2S нацелена на пилотные внедрения и увеличение выручки стартапа, рост клиентской базы и последующие инвестиции, выход на новые рынки и другие возможности.

Команда Belarus Fin& Tech Hub запустила программу Corporates 2 Startups (C2S) для основателей стартапов из Беларуси и стран СНГ. Программа направлена на пилотирование и ускоренное развитие стартапов в партнерстве с компаниями-лидерами в своих сегментах (Атлант-М, AIDA Pioneer, Aterise, Деловые медиа, Fashion Tech Hub).

Программа C2S нацелена на пилотные внедрения и увеличение выручки стартапа, рост клиентской базы и последующие инвестиции, выход на новые рынки и другие возможности.

Для участия в программе приглашаются команды с продуктами в FinTech, MarkTech, AdTech, FashionTech, IoT, сервисами для автовладельцев, с решениями для промышленности, строительства, энергетики и другие.

Развивайте бизнес в партнерстве с компаниями-лидерами и корпорациями! Для участия достаточно подать заявку.