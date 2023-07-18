КБТУ выпустил NFT-дипломы совместно со студенческим стартапом JASAIM

Выпускники этого года первыми в РК получили цифровые дипломы.

Казахстанский Британский Технический Университет (КБТУ) представил инновацию в образовательной сфере. Объявлено о выпуске цифровых дипломов на основе технологии NFT (Non-Fungible Tokens) в сотрудничестве со студенческим стартапом JASAIM, основанным студентами КБТУ и RIT.

Портал, разработанный в рамках этой партнерской инициативы, представляет собой платформу, объединяющую преимущества блокчейн и цифровых дипломов. Студенты КБТУ, получившие свои дипломы, также получили цифровые NFT-дипломы, которые гарантируют подлинность и невозможность подделки документа. Это означает, что дипломы станут не только надежным и безопасным способом подтверждения квалификации, но и ценным цифровым активом, с помощью которого работодатели могут мгновенно получить подтверждение диплома через ссылку и QR. Также студенты могут поделиться дипломом в социальных сетях, а иностранные компании — мгновенно получить потверждение благодаря технологии блокчейн.

«Мы гордимся тем, что КБТУ становится первым университетом в Казахстане, который предлагает своим студентам цифровые дипломы на основе NFT-технологии. Мы смогли реализовать этот проект, привлекая собственных студентов и не обращаясь к большим компаниям. Мы поддерживаем стартапы наших студентов и оказываем им поддержу в реализации инновационных проектов», — говорит Ректор КБТУ Маратбек Тулебергенович.

Этот опыт внедрения NFT-дипломов отражает стремление КБТУ к инновациям и цифровой трансформации в сфере высшего образования. КБТУ и JASAIM намерены продолжать сотрудничество и работу над улучшением и расширением платформы в будущем и приглашает все вузы и образовательные центры стать частью проекта.

Директор JASAIM Сырым Сериков выразил свою благодарность за партнерство с КБТУ и подчеркнул значимость этого кейса: «Сотрудничество с КБТУ по разработке цифровых дипломов на основе NFT-технологий было невероятно важным для нашего стартапа. Мы видим огромный потенциал внедрения подобных решений в другие вузы и учебные заведения Казахстана. Наша миссия — предоставить студентам и выпускникам возможность легко и безопасно подтверждать свои достижения и квалификацию в цифровом мире и устранить риск подделки документов, предоставив работодателям доступ к талантам через наш портал». Он добавил, что стартап стал резидентом Astana Hub и ищет в свою команду таланты для развития проекта.

Стоит отметить, что ранее о подготовке платформы для выпуска NFT-дипломов сообщили в Университете Нархоз. Студенты этого вуза также будут получать NFT-дипломы вместе с привычными документами об окончании учебного заведения.