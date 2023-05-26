Нархоз выдаст NFT-дипломы

Они включают в себя метаданные выпускников, которые будут сохранены и защищены в блокчейн-системе.

Университет Нархоз провел открытый конкурс на создание платформы NFT-дипломов на основе технологии блокчейн. В своей работе вуз придерживается принципов академической честности, прозрачности, а также требований к высокому качеству образования и исследований. Использование NFT-дипломов в практике Нархоза — логично и закономерно.

NFT-дипломы включают в себя метаданные выпускников, которые будут сохранены и защищены в блокчейн-системе. Инициатива получила поддержку бизнес-совета университета

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (участник бизнес-совета Нархоза) Асет Турысов отмечает: «Внедрение NFT-дипломов является важным этапом цифровизации образования. Казахстан стремится стать лидером в цифровой трансформации государства и бизнеса. Внедрение цифровых дипломов исключит всякую возможность мошеннических действий с дипломами. NFT-дипломы невозможно будет подделать, так как они выпускаются с использованием технологии блокчейн. Отрадно, что Нархоз станет первым вузом в Центральной Азии, выпускающим NFT-дипломы. Динамика развития и такие смелые решения говорят об открытости и прозрачности университета».

Информация с использованием блокчейн-технологий исключает всякую возможность последующих изменений. Это обеспечивает высокую степень безопасности и защиту документа. Каждый NFT-диплом будет подкреплен уникальным смарт-контрактом, исключающим его подделку. Впервые практику создания NFT-дипломов начал применять в 2017 году Массачусетский технологический университет. Теперь эта технология будет доступна и в Казахстане.

Президент Университета Нархоз Мирас Дауленов подчеркнул, что открыватся новый этап цифровизации Нархоза: «Наш университет всегда уделяет внимание ведущим мировым практикам и достижениям в IT-индустрии. Мы придерживаемся политики открытости и высокого качества нашего бренда — образовательного продукта (программ), по освоению которого студенты отныне будут получать цифровые дипломы, которые не нужно будет удостоверять нотариально. Информация об обладателе диплома, о программе и годе завершения обучения теперь будет вшита в цифровой диплом. Его невозможно будет подделать или видоизменить».

Наряду с цифровыми дипломами Нархоз будет продолжать выдавать документы об образовании, изготавливаемые на банкнотной фабрике Нацбанка РК в силу требований законодательства.