Ветропарк у Джунгарских ворот будут строить совместно с компанией из Саудовской Аравии

Министерство энергетики Казахстана подписало меморандум о взаимопонимании с Министерством энергетики Королевства Саудовской Аравии.

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев встретился с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бин Салман бин Абдулазиз Аль Саудом во время поездки в Эр-Рияд 12 июня 2023 года. Главы энергетических ведомств двух стран обсудили сотрудничество в сфере энергетики. Алмасадам Саткалиев во время встречи подчеркнул успешное сотрудничество казахстанского минэнерго в сфере возобновляемых источников энергии с саудовской компанией «Acwa Power Company», управляющей 77 объектами по производству электроэнергии и опреснению воды в 12 странах.

В июле 2022 года между минэнерго Казахстана и «Acwa Power Company» был подписан меморандум о взаимопонимании в области развития электроэнергетики и возобновляемых источников энергии. В марте 2023 года подписано соглашение о принципах реализации совместных проектов между министерством энергетики Казахстана, казахстанским фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» и «Acwa Power Company». В соответствии с соглашением стороны будут совместно разрабатывать проект строительства ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в области Жетісу, в районе Джунгарских ворот. Строительство ВЭС планируется начать летом 2025 года.

В ходе визита в г. Эр-Рияд подписано соглашение между Министерством энергетики Казахстана и Министерством Королевства Саудовской Аравии, которое включает в себя вопросы энергетического сектора, цифровой трансформации, инновации и кибербезопасность в энергетике, укрепление сотрудничества с компаниями в области энергетики.

Кроме того, была подписана дорожная карта по строительству ВЭС в Казахстане с «Acwa Power Company», согласованная в рамках Международного форума Астана.