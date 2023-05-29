Известные фотографы изобразили Алматы в объективах флагманских смартфонов серии HUAWEI P60

25 мая в Алматы Huawei презентовала выставку мобильной фотографии, снятую известными казахстанскими фотографами на флагманы серии P — HUAWEI P60 и HUAWEI P60 Pro.

Экспертный рейтинг камер за технологические прорывы в области обработки изображений DxOMark на церемонии TIPA Awards 2023, в которой представлены лучшие смартфоны 2023 года, совсем недавно удостоил HUWEI P60 Pro награды «Лучший фотосмартфон».

«Фотовыставка HUAWEI Device Казахстан совместно с разножанровыми профессиональными фотографами Дарьей Дунич, Арманом Женикеевым и Виктором Магдеевым — это не только демонстрация революционного прорыва HUAWEI в области обработки изображений, но и передовые коммуникационные технологии и улучшенная операционная система EMUI 13.1, позволившая передать в фотороботах всю красоту и необычность ландшафта и урбанистки, удивительной красоты жителей Алматы», — говорят организаторы, чью идею поддержал «Центр развития креативных индустрий Almaty Creative».

С началом лета фотовыставка на пару недель разместится в центре всеми любимого города.

«Надеемся, что выставка будет вдохновлять алматинцев и гостей города на творчество и изучение новых горизонтов своих креативных возможностей», — отметил Кайсар Сарыбаев, генеральный директор Almaty Creative.

Серия HUAWEI P60 унаследовала эстетические и фото-характеристики, далее уже совершая еще один прорыв в оптике и дизайне, а также повышенной емкости проводной и беспроводной функции аккумуляторов. Абсолютная автономность обеспечивается 4815 мАч проводной зарядкой HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт (для HUAWEI P60) и 88 Вт (для HUAWEI P60 Pro), быстрой беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт и обратной беспроводной зарядкой мощностью 7,5 Вт. Главной особенностью новых смартфонов является ультрасветовая камера XMAGE с основной камерой Ultra Lighting, автоматически регулируемой физической диафрагмой F1.4-F4.0, группой линз с высоким коэффициентом пропускания и сенсором RYYB SuperS. Телеобъектив Ultra Lighting Telephoto Camera способен улавливать еще больше света, несмотря на утоньшение и облегчение конструкции устройства. Улучшения позволяют обеспечивать сверхвысокий цветовой и динамический диапазон в сложных условиях съемки.

«Все эти годы я старался избегать съемок на смартфоны, это длилось до встречи с HUAWEI P60 Pro. Я снимаю в быстром темпе, постоянно двигаюсь, мне нужно чтобы камера успевала за мной», — отметил Арман Женикеев, обладатель ряда международных фотонаград.

Оба смартфона оборудованы группой зум-объективов Long Travel Slide, чтобы гибко управлять фокусным расстоянием и четкостью изображения как при съемке на большом расстоянии, так и при макросъемке крупным планом. Смартфоны серии HUAWEI P60 работают на базе операционной системы EMUI 13.1, предлагая более изысканный, удобный и безопасный пользовательский опыт. Инновационные функции включают 3D Weather AOD (Always on Display), где изменения погоды иллюстрируются в динамике. Пользователи могут также персонализировать свои дисплеи фотографиями. Процесс управления фотосъемкой и масштабированием стал значительно удобнее и точнее благодаря обновленному интерфейсу камеры в виде кольца и набора значков часто используемых режимов съемки, упрощая управление камерой одной рукой.

Международный и локальный чемпион по скейтбордингу, один из лучших экшен-фотографов страны Виктор Магдеев делится опытом подготовки работ к выставке: «Меня давно так не будоражил смартфон. Когда я взял в руки HUAWEI P60 Pro, меня поразил внешний вид — камера словно классический фотоаппарат. Когда я попробовал возможности HUAWEI P60 Pro ночью и даже на зуме, то однозначно влюбился».

«Часто в работе в моих руках можно увидеть смартфон, ведь это скорость обработки, передачи материала и качество контента здесь и сейчас», — говорит Дарья Дунич, член профессиональных ассоциаций фотографов Казахстана и России, UNESCO и World Press Accreditation (WPA).

От эстетики корпуса до непревзойденного качества изображений и пользовательского опыта — этот смартфон устанавливает новые стандарты для своих конкурентов. Погружает в мир высокотехнологичных возможностей и завораживающих путешествий, чтобы увидеть мир по-новому!

В Казахстане с 30 мая по 08 июня 2023 года действует предзаказ на новинки, рекомендованная розничная цена 649 990 тенге для HUAWEI P60 Pro и 599 990 тенге для HUAWEI P60. Подарки при предзаказе — смартчасы HUAWEI WATCH GT 3 и наушники HUAWEI FreeBuds Pro 2. Модели будут доступны в двух цветах. Для HUAWEI P60 Pro — черный и «жемчужина рококо», для HUAWEI P60 — черный и зеленый. Приобрести новинки и другую продукцию HUAWEI можно на сайте и в магазинах партнеров компании: «Мечта», Sulpak, Technodom, а также в онлайн магазинах Huawei Official Store на Kaspi.kz и Jmart.kz.