Казахстанскую экспортную продукцию выведут на JD.com

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев подписал соглашение с генеральным директором China Xinxing Group Co., LTD Чжан Цзянем.

Китайская корпорация выступила инвестором Национального павильона Казахстана на платформе JD com в качестве связующего звена между нашими производителями и потребителями в Китае. Это даст возможность казахстанским компаниям продвигать свои товары и услуги на крупнейшей онлайн-платформе для продажи товаров и услуг в Китае. На данный момент компания Xinxing выразила заинтересованность в выставлении на платформе в качестве пилота продукцию казахстанских ТОО RG Brands Kazakhstan (чай, напитки), ТОО Pamiy (шоколадная паста), ТОО Якар (драже, карамельные леденцы).

Представляя открывающиеся перед казахстанскими экспортерами возможности продвижения собственной продукции на онлайн-платформе JD.com, Кайрат Торебаев отметил, что у страны уже есть успешный опыт открытия национального павильона на международной торговой платформе Alibaba.com. На сегодня более 7500 казахстанских товаров уже размещено на этой торговой площадке. За последние три года объем продаж на Alibaba.com превысил 225 млн долл.

18 мая в Сиане, в рамках государственного визита, Глава РК Касым-Жомарт Токаев открыл Национальный павильон Казахстана на электронной платформе JD.com. На сегодня платформа JD com имеет более 400 млн зарегистрированных пользователей. На ней функционируют национальные павильоны более 44 стран мира, среди которых — страны ЕС, США, Азии, СНГ.

Глава государства в своей речи отметил, что продвижение бизнеса посредством интернет-пространства стало важнейшим направлением мировой экономики.

«На сегодняшний день объем рынка электронной торговли достиг 3,5 триллиона долларов, и этот показатель ежегодно увеличивается. Китай играет важную роль в развитии международной онлайн-торговли. Сегодня на крупнейшей в мире электронной платформе откроется Национальный павильон Казахстана. Этот шаг активизирует взаимодействие двух стран. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг 31 миллиарда долларов. Однако мы не ограничимся этими цифрами, будем и дальше развивать партнерство в сфере электронной коммерции, что позволит нам нарастить взаимный товарооборот до 40 миллиардов долларов в ближайшее время. Инициатива „Цифровой шелковый путь“ призвана содействовать этому», — сказал Глава государства.