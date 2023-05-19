Президент провел встречи с китайскими компаниями

Касым-Жомарт Токаев находится с визитом в КНР.

Глава государства провел встречу с председателем правления Huawei Technologies Лян Хуа. В ходе встречи президент был ознакомлен с дальнейшими планами одного из мировых лидеров в отрасли телекоммуникаций по развитию деятельности в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах Huawei и национальной компании «Қазақстан темір жолы» реализовать совместный проект по цифровизации железнодорожной сети и использовании новых технологий, передает Kazpravda.kz.

Лян Хуа рассказал, что Huawei профинансировала исследования по развитию широкополосного доступа в интернет и становлению Казахстана в качестве регионального цифрового хаба. Глава государства поприветствовал реализацию проекта по подготовке высококлассных казахстанских специалистов в сфере IT на базе ИКТ-Академии Huawei.

Также Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Sun Seven Stars Investment Group У Чжэна. Инвестиционная группа Sun Seven Stars Investment Group является одним из крупнейших частных медийных и инвестиционных конгломератов в Китае. В ходе встречи обсуждались вопросы инвестиционного сотрудничества в финансовой сфере, цифровизации и онлайн-торговли, а также взаимодействие с Международным финансовым центром «Астана».