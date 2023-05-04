Модернизацию пунктов пропуска Кыргызстана и внедрение современных цифровых технологий в таможенном администрировании обсудили в Бишкеке

На современном этапе евразийской интеграции крайне важно обеспечить подключение таможенных служб всех стран ЕАЭС к общим процессам в сфере таможенного регулирования.

Актуальные вопросы в сфере таможенного регулирования обсудили министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Эльдар Алишеров и председатель Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики Саматом Исабековым в ходе рабочей встречи 3 мая в Бишкеке. В частности, рассмотрен вопрос модернизации пунктов пропуска Кыргызской Республики и внедрения современных цифровых технологий при таможенном администрировании.

Эльдар Алишеров отметил, что таможенная служба всегда была в первых рядах государственных контролирующих органов по внедрению информационных технологий и решений.

«На современном этапе евразийской интеграции крайне важно обеспечить подключение таможенных служб всех стран ЕАЭС к общим процессам в сфере таможенного регулирования, наладить обмен информацией между таможенными органами через Интегрированную информационную систему Союза», — подчеркнул министр ЕЭК.

Также обсуждались вопросы практической реализации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, подготовки изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС, в том числе касающихся регулирования электронной торговли, и проект Соглашения о единой системе таможенного транзита Союза.