Цифровизация помогает в пресечении правонарушений - МВД РК

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев рассказал о цифровизации сферы внутренних дел.

По его словам, начался процесс дебюрократизации и оптимизации отрасли. В результате внимание сотрудников полиции направлено на профилактику правонарушений, то есть на выполнение своих главных обязанностей.

«Все подразделения полиции оснащены камерами видеонаблюдения. Установлено более 18 тысяч видеокамер. Эта работа реализуется и в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Благодаря видеонаблюдению выявлено 14 тысяч случаев и нарушений, пресечено 79 попыток суицида и 11 попыток побега из тюрем», — поделился спикер.

Для безопасности граждан в школах и общественных местах также устанавливаются камеры видеонаблюдения.

Кроме того, оцифровывается процесс отслеживания дорожного движения. В частности, увеличилось количество автоматических систем, выявляющих факты нарушений правил дорожного движения — сегодня их более 18 тысяч. В прошлом году через эти системы выявлено более 4 млн нарушений.

«Такие камеры дисциплинируют водителей. При этом прямой связи между правонарушителем и полицией нет, то есть нет возможности принимать незаконные решения», — сказал Марат Кожаев.

По его словам, по такому же принципу работают и мобильные автоматические радары, установленные на патрульных машинах. Сейчас в стране насчитывается 84 таких прибора, которые хорошо демонстрируют свою эффективность.

«Только один такой современный радар определяет количество нарушений, которое в среднем эквивалентно 20-25 автопатрулям. Нет возможности внести какие-либо коррективы или удалить фотографии или видео. Информация о нарушениях незамедлительно, автоматически направляется в Комитет специальных отчетов генеральной прокуратуры», — сказал М. Кожаев.

Кроме того, в 16 городах страны внедрена программа «Қорғау — Опасный водитель».

«Например, если опасный водитель неоднократно нарушает правила дорожного движения, система защиты отправляет уведомление об этом на планшет инспектора. Полицейский пресекает трагические последствия. Благодаря таким мерам количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 11%, число погибших — на 7%, раненых — на 16%, погибших среди пешеходов — на 24%», — рассказал представитель МВД.

Кроме того, полицейские оснащены современными видеорегистраторами со специальным мобильным приложением. Благодаря этому они могут отправлять онлайн-трансляции с места происшествия в Центр оперативного управления. У них нет возможности удалять и редактировать эти видео.

«Для удобства граждан разработано и реализовано мобильное приложение 102. В нем предусмотрена кнопка SOS. Если произошло какое-либо происшествие, необходимо нажать на эту кнопку и позвонить, и тогда оператор имеет возможность самостоятельно определить местонахождение заявителя и направить на место происшествия ближайший наряд полиции. На сегодняшний день через это приложение поступило 206 тыс. сообщений, в том числе более 55 тыс. сообщений через различные мессенджеры», — резюмировал М. Кожаев.