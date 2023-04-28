В стране действуют акции и специальные предложения от банковских мобильных операторов.

Согласно данным Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) за 2022 год расходы на мобильную связь (универсальный пакет в 70 минут и 20 SMS, предоставляемый каждые 30 дней) в Казахстане составляли лишь 0,52% от валового национального дохода (ВНД) на душу населения. В сравнении с предыдущим 2021 годом показатели РК улучшились. В Узбекистане и в Туркменистане показатели не столь сильно отличались от РК (0,59% и 0,6% соответственно), в Кыргызстане эти расходы достигали уже 2,89%, а в Таджикистане — сразу 3,39% от ВНД на душу населения. В среднем в мире показатель составлял 0,9%, в странах СНГ — 0,6%, передает Finprom.kz.

Такая же ситуация наблюдалась и с мобильным интернетом: годовой тариф в 2 Гб ежемесячно в РК обходился в 0,83% от ВНД на душу населения. В Узбекистане показатель был достаточно близок (0,85%), в Кыргызстане уже выше (1,21%), а в Туркменистане и Таджикистане выше намного (2,34% и 4,76% соответственно). В среднем в мире показатель составлял 1%, в странах СНГ — 0,9%.

В итоге комплексный тариф, включающий и мобильную связь, и мобильный интернет (70 минут, 20 SMS и 500 Мб интернета ежемесячно) в Казахстане в 2022 году обходился пользователям всего в 0,95% от ВНД на душу населения, в то время как в Узбекистане и в Туркменистане — 1,02% и 1,17%, а в Кыргызстане и Таджикистане — сразу 2,73% и 2,95% от ВНД на душу населения соответственно. В среднем в мире показатель составлял 1,5%, в странах СНГ — 1%.