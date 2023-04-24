Специальные SIM-карты для детей планируют создать в Казахстане

Новшество поможет обезопасить детей.

В Министерстве просвещения РК работают над инициативой раздать детям специальные SIM-карты. В кулуарах мажилиса вице-министр просвещения Едил Оспан разъяснил, что такая SIM-карта будет привязана к телефонам родителей. Когда ребенок будет выходить в сеть, родители получат об этом уведомление и смогут решать, давать ли на это разрешение, передает Liter.kz.

«Это будет контроль над ребенком: какие сайты посещает, в каких социальных сетях сидит. Еще один момент — мы можем ограничить по времени. Бывает, что ребенок ночью поздно сидит в интернете. Ограничивать экранное время. Все это мы будем предлагать. Это техническая часть проблемы. Мы как Министерство просвещения, которое заботится о безопасности детей, будем это предлагать», — сказал Оспан.

Пока это только предложение министерства. По словам вице-министра, так дети чаще будут на «безопасных для здоровья сайтах».

«Нам нужно добиться, чтобы дети сидели, скажем так, на „белых“ сайтах, которые безопасны для их здоровья и в целом для воспитания. Нам надо это обсудить с соответствующими госорганами. Потом будем предлагать. Я думаю, это должно быть нормой закона», — добавил Оспан.