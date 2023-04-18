Телеканалы и радио временно отключат

«Казтелерадио» проведет планово-профилактические работы.

В Казахстане временно отключат все теле- и радиоканалы. 21 апреля 2023 года с 03:00 до 17:00 пройдут планово-профилактические работы с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

Отмечается, что АО «Казтелерадио» в целях обеспечения бесперебойного и качественного вещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

«Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.