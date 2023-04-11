Интеллектуальные системы в производстве железнодорожной продукции осваивают в Казахстане

Локомотивная бортовая система безопасности движения «Борт» предназначена для применения на тяговом подвижном составе и моторвагонных поездах.

Представители АО «НК «ҚТЖ» провели оценку освоения нового производства железнодорожной продукции в РК — локомотивной бортовой системы безопасности движения «Борт» и системы микропроцессорной централизации МПЦ-QZ, расположенного в Астане. Создание производства содействует внедрению современных технологических решений и повышению профессионального уровня технических специалистов.

«Это событие — важная веха и подтверждение правильности выбранного пути. Главная цель — концентрация компетенций и производство высокотехнологичной и необходимой нашей стране продукции, обеспечение технологической независимости, а в перспективе — выход на международные рынки, — сказал главный инженер АО «НК «ҚТЖ» Батыр Котырев.

Локомотивная бортовая система безопасности движения «Борт» производства казахстанской компании ТОО «Транстелесофт» предназначена для применения на тяговом подвижном составе, а также моторвагонных поездах. «Борт» — это интегрированная система, в которой реализованы функции обеспечения безопасности движения, автоведения, бесшлейфовой диагностики и видеорегистрации. Система микропроцессорной централизации МПЦ-QZ производства компании «Qaz Rail Automatic» предназначена для централизованного управления объектами низовой и локальной автоматики (стрелками, сигналами, переездами и другим) на железнодорожных станциях.

Перед допуском железнодорожной продукции к серийному производству будет выполнен ряд обязательных мер, а также подтверждение ее требованиям Технических регламентов Таможенного союза 001/2011, 003/2011.