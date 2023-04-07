Земельные участки будут предоставлять в электронном формате

Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся сферы земельных отношений.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений». 15 марта года закон был одобрен депутатами сената во втором чтении, передает Zakon.kz.

Цель закона — совершенствование законодательства в сфере земельных отношений, регистрации прав на недвижимое имущество и градостроительства посредством цифровизации и перевода на электронный формат оказываемых госуслуг.

Согласно правительственному варианту закона, предоставление земельных участков регламентировалось двумя способами: путем прямого предоставления в электронном формате; путем проведения торгов.

Но ввиду отсутствия технических возможностей, связанных с неполным охватом территории страны интернетом, принято решение о том, что электронный формат предоставления прав на земельные участки будет внедряться только в пределах земель городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения.

При этом предоставление соответствующих прав на землю будет осуществляться посредством веб-портала электронного правительства через публичную кадастровую карту, отображающую цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров Казахстана и иных сведений государственных органов. В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок на вышеуказанных территориях исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами.

Для земель поселков, сел и сельских округов сохраняется действующий порядок предоставления, регламентированный земельным законодательством.

Также в целях обеспечения населения и бизнес-структур доступом к актуальной и достоверной информации о состоянии инфраструктуры предлагается обязать субъектов естественных монополий предоставлять информацию в единую систему государственного градостроительного кадастра.