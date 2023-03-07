TikTok обеспечит достоверность контента о парламентских выборах на платформе

Аккаунты пользователей, неоднократно нарушивших правила, могут быть заблокированы.

TikTok стремится бороться с возможным распространением дезинформации на платформе, в том числе путем предоставления пользователям достоверной информации по такой общественно значимой теме, как выборы. В преддверии выборов депутатов мажилиса парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года, платформа представила функционал в приложении, позволяющий пользователям проверять и получать достоверную информацию о выборах.

Чтобы обеспечить доступность страницы о выборах, TikTok маркирует видеоролики, связанные с парламентскими выборами 2023 в Казахстане. Эти лейблы будут вести пользователей на информационную страницу о выборах, ведущую на официальный ресурс ЦИК РК.

Страницы результатов по поисковым запросам, связанных с выборами, будут сопровождаться специальными напоминаниями для пользователей TikTok о необходимости следовать правилам сообщества, изучать авторитетные и надежные источники информации и жаловаться на контент, потенциально нарушающий политики TikTok.

Правила сообщества TikTok, доступные на русском и казахском языках, определяют виды контента и формы поведения, недопустимые на платформе.

TikTok принимает меры для оперативного выявления и удаления контента, нарушающего правила сообщества. Также платформа предоставляет пользователям возможность жаловаться на контент, вводящий в заблуждение, в том числе связанный с выборами. Такие сообщения направляются службе, которая изучает их на соответствие правилам. Чтобы пожаловаться на предположительно недостоверный контент, нужно нажать на иконку в виде стрелки справа от видеоролика, выбрать «Пожаловаться» и указать причину жалобы.

В период выборов TikTok будет удалять контент, содержащий, например, ложные сообщения об изменении даты выборов, материалы, нацеленные на запугивание избирателей или на вмешательство в процедуру голосования. Аккаунты пользователей, неоднократно нарушивших правила, могут быть заблокированы. К таким аккаунтам могут относиться учетные записи, в которых было замечено распространение ложной информации о выборах или разжигание ненависти. Также TikTok может ограничить возможность проведения прямых эфиров для пользователей, нарушающих правила.