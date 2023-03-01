В Казахстане создадут безопасную цепь поставок из Китая и Европы

Подписан первый меморандум трехстороннего сотрудничества между уполномоченными экономическими операторами РК, КНР и ЕС.

В целях осуществления трансграничной торговли на Евразийском пространстве и организации международного логистического коридора для электронной коммерции подписан меморандум между АО «Казпочта» (Уполномоченным экономическим оператором в РК), компанией «WEA-Transport» GmbH (Германия, Уполномоченным экономическим оператором Европейского Союза) и «Huapengfei Co. Ltd» (Уполномоченным экономическим оператором Китайской Народной Республики).

Это первый меморандум трехстороннего сотрудничества между уполномоченными экономическими операторами РК, КНР и ЕС для взаимовыгодной внешнеэкономической деятельности. Меморандум подписан в целях развития международной логистической платформы и совместного использования безопасной цепи поставок товаров. Соглашение открывает возможность осуществлять электронную торговлю по транспортным потокам из Китая в страны ЕС через Казахстан, также оно ориентировано на содействие и поддержку трансграничной торговли на Евразийском пространстве, в частности, таких проектов, как «Один пояс - Один путь», «Западная Европа - Западный Китай».

При использовании специальных таможенных упрощений минимизируются временные и финансовые затраты на таможенное декларирование товаров, оптимизируется логистическая цепочка, сокращается время простоя.

«Статус Уполномоченного экономического оператора Республики Казахстан дает возможность пользоваться упрощением таможенного оформления и досмотра. Ожидаем, что подписание меморандума и сотрудничество с такими крупными компаниями позволит нам играть ключевую роль в сфере грузоперевозок и транзита через Казахстан», - сообщила Асел Жанасова, председатель правления АО «Казпочта».