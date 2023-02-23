В КТЖ разработали приложение Е-Telegram Business

Оно предназначено для своевременного уведомления грузоотправителей.

Для удобства грузоотправителей АО НК «КТЖ» совместно с АО «Транстелеком» разработало веб-приложение для мгновенного обмена телеграммами (информацией, регламентирующей перевозку грузов железнодорожным транспортом) — E-Telegram Business.

Сейчас новый сервис апробируется в пилотном режиме. Грузоотправители, грузополучатели, экспедиторы и собственники вагонов проходят регистрацию в Е-Telegram и уже получают уведомления в онлайн-формате. Через систему будут поступать уведомления о грузовых операциях на станциях и в пути следований, о прибытии груза, о подаче вагонов под грузовые операции и другая информация.

«Сервис позволит ускорить процессы получения уведомлений и тем самым повысить эффективность работы. E-Telegram Business станет надежным источником информации. В приложении предусмотрена удобная навигация. Сохраняется история просмотренных документов», — прокомментировали в КТЖ.

В марте планируется утвердить дорожную карту реализации и поэтапного внедрения программного продукта с учетом всех потребностей пользователей услуг.