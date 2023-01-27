В электронный формат перевели сертификаты Казтест

Подлинность документа можно будет проверить через QR-код.

С 2023 года сертификаты Казтест будут выдавать в электронном формате на сайте Национального центра тестирования — Certificate.testcenter.kz. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК. В электронном сертификате Казтест будут указаны данные получателя, набранные баллы, срок годности и QR-код, отсканировав который, можно проверить подлинность документа, передает Liter.kz.

Ранее сертификат, подтверждающий владение государственным языком по системе Казтест, выдавался в бумажном формате. Теперь поступающие в докторантуру претенденты программы «Болашак» и другие будут получать сертификаты Казтест в электронном формате. Однако стоит отметить, что бумажные сертификаты, у которых не истек срок годности, остаются действительными», — объяснил директор НЦТ Руслан Емелбаев.

Заявления на участие в сертификационном тестировании принимаются от поступающих в докторантуру, претендентов программы «Болашак», кандидатов в президентский Молодежный кадровый резерв, поступающих в Академию государственного управления при Президенте РК и других желающих физических лиц. Эти лица должны подтвердить уровень Казтест не ниже В1 (Средний).

Отметим, Казтест является отечественной системой оценки уровня владения казахским языком в соответствии с принципами и требованиями международных систем оценки уровня языковых компетенций.