Цифровые документы в КР вступили в силу

Директор государственного учреждения Тундук Чынгыз Аманатов рассказал, что это даст.

Директор государственного учреждения «Тундук» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики Чынгыз Аманатов рассказал, зачем кыргызстанцам электронные документы и в каких случаях их можно применять. Он отметил, что основные преимущества цифровых документов — удобство использования и экономия времени, передает Sputnik.

«Кабмин Кыргызстана приравнял цифровые документы к бумажным и признал их юридически значимыми на всей территории страны 30 декабря 2022 года. Это было сделано в первую очередь для удобства граждан и экономии времени», — сказал специалист.

Он добавил, что все государственные и частные учреждения КР готовы к приему цифровых документов.

«Предъявлять документы в цифровом формате можно государственным органам, органам местного самоуправления, должностным, юридическим и физическим лицам, а также частным компаниям посредством мобильного приложения „Тундук“ на смартфоне», — рассказал Аманатов.

Он подчеркнул, что в электронный формат пока можно перевести только три вида документов.

«В цифровом варианте сегодня доступны паспорт, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Для этого пользователь должен получить электронную подпись в любом ЦОНе, загрузить в телефон мобильное приложение „Тундук“ и авторизоваться в нем, потратив не более 10 минут», — подчеркнул спикер.

Глава ГУ «Тундук» добавил, что в ближайшем месяце список электронных документов будет дополнен, в него войдут свидетельства о рождении ребенка, о заключении брака, диплом об окончании вуза и пенсионная книжка.