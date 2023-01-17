Получить услуги Elicense.kz с помощью eGov QR

Использовать eGov QR в мобильном приложении eGov Mobile теперь могут физические лица при работе на портале Е-лицензирование.

Также с помощью eGov QR можно подписать согласие на сбор и обработку данных при подаче заявки на субсидирование аренды на портале Otbasybank.kz и подписать документы при внешних переводных операциях на платформе Enpf-otbasy.kz.

eGov QR — это альтернативный метод, который облегчит процесс подписания документов. Его использование поможет получить быстрый доступ к необходимому документу и подписать его в режиме онлайн через мобильное приложение еGov Mobile. При этом на компьютере, с которого будет сканироваться QR-код, нет необходимости устанавливать NCALayer. Существующие механизмы ЭЦП-подписи с использованием NCALayer также доступны для пользователей Е-лицензирование.

«При активном участии и содействии государственных органов и Отбасы банка команда АО „НИТ“ расширила функцию QR подписания для пользователей мобильного приложения eGov Mobile. Появилась возможность авторизоваться и подписывать услуги с помощью QR кода на портале Elicense.kz для физических лиц, а также получать услуги Отбасы банка. Альтернативный метод входа и подписания удобен тем, что не требует ввода ключей ЭЦП и позволяет сэкономить время граждан», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Клиенты Отбасы банка могут оформить следующие услуги с помощью eGov QR в приложении eGov Mobile:

— Согласие на сбор и обработку данных при подаче заявки на участие в программе субсидирования аренды на портале otbasybank.kz.

— Подписание документов при внешних переводных операциях на платформе enpf-otbasy.kz.

«Отбасы банк обслуживает 2,5 млн казахстанцев. Для каждого из них мы стараемся предоставить качественный сервис. Приоритет отдаем онлайн-инструментам. Сейчас дистанционно можно подать кредитную заявку, получить заем, сделать регистрацию договора залога, снять обременение, подать заявку на участие в программе субсидирования аренды и подписать договор аренды. Сейчас с АО „НИТ“ мы начали работать в части подписания документов с помощью QR-кода. В будущем наши клиенты, применяя его, смогут подписывать свыше 40 документов», — отметила заместитель председателя правления Отбасы банка Эльмира Распекова.

Для использования новых возможностей, пользователям eGov mobile необходимо:

— авторизоваться в приложении (если ранее авторизованы нужно зайти в приложение с помощью Face ID, Touch ID либо короткого кода);

— на портале Elicense.kz необходимо выбрать вид подписания — «QR код»;

— на главной странице eGov mobile нажать на «eGov QR»;

— отсканировать eGov QR и подписать.

При успешной обработке запроса на экране мобильного телефона отобразится «Подписание выполнено успешно!».

С момента запуска уже 4,7 тысяч пользователей воспользовались eGov QR для входа на портал Elicense.kz.

Также на портале Elicense.kz для физических лиц действует авторизация с помощью одноразового SMS-кода. Для юридических лиц вход выполняется через логин/ пароль, а также ЭЦП.

Для удобства казахстанцев eGov QR в мобильном приложении также можно использовать для получения услуг в судебном кабинете верховного суда РК, а также на электронной бирже труда.

Мобильное приложение электронного правительства eGov mobile доступно на платформах App Store для пользователей системы iOS, а также в Play Market и App Gallery для пользователей системы Android. Сегодня в eGov Mobile доступно 676 госуслуг. Ежемесячно им активно пользуется порядка 2,4 млн казахстанцев, оказывается порядка 50 тысяч государственных услуг.