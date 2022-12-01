Евразийский банк развития объявил о конкурсе цифровых проектов

Они должны быть актуальными и иметь интеграционный фактор.

Стартовал конкурс проектов от фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития. Об этом рассказал заместитель председателя правления ЕАБР, куратор фонда цифровых инициатив Тигран Саркисян, передает Sputnik.

«Цель конкурса — развитие сотрудничества и кооперации между Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном через реализацию цифровых проектов. В конкурсе могут принять участие юридические лица, международные организации, органы государственной власти, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в одной из стран Евразийского экономического союза», — сообщил он.

Как отметил спикер, приоритетные направления проектов — это цифровые решения в сфере торговли, финансовые технологии, проекты в сельском хозяйстве, культуре, туризме и спорте, новые идеи в здравоохранении, образовании и госуправлении.

«Компании имеют возможность на международном уровне презентовать свои проекты. Успешные мы озвучиваем на Евразийском конгрессе, где участвуют премьер-министры, вице-премьеры стран. Они имеют возможность ознакомиться с проектами. Это немаловажная составляющая конкурса. Также есть три инструмента финансовой поддержки этих проектов: кредитование, участие в капитале этих компаний и предоставление грантов для новых идей», — отметил куратор фонда цифровых инициатив.

Основные требования к участникам: цифровой продукт должен быть актуальным, иметь интеграционный фактор, должен обосновать целевые значения. Спикер добавил, что госпроекты тоже могут участвовать в конкурсе. Если государства разрабатывают цифровые решения по предоставлению услуг гражданам и бизнесу, у банка есть возможность масштабировать эти идеи.

Заявки на конкурс принимаются до 30 декабря. Образцы анкет и информация опубликована на сайте Евразийского банка развития. Итоги будут подведены не позднее апреля 2023 года.