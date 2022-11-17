В Приаралье построят солнечную электростанцию

10 ноября состоялись аукционные торги по отбору очередного проекта солнечной электростанции мощностью 20 МВт.

К участию в торгах были допущены две компании. Минимально предложенная аукционная цена по отбору проектов СЭС составила 16,95 тг/кВт/час (без НДС).

По итогам аукциона победителем определена казахстанская компания ТОО «Тесис». Проект планируется к размещению в Аральском районе. Площадь отведенного участка под СЭС составляет 50 га. Планируемый ввод в эксплуатацию по договору — до 2024 года. Продолжительность проекта — 20 лет.

«Кызылординская область имеет огромный потенциал для производства солнечной энергии, где продолжительность солнечного излучения составляет до 3 000 часов в год. Строительство солнечной электростанции позволит привлечь в регион инвестиции, создать рабочие места, частично покрыть дефицит электроэнергии, а также снизить выбросы CO2 в атмосферу», — отметил региональный директор АО «НК „Kazakh Invest“» по Кызылординской области Мурат Балабаев.

Сейчас в Кызылординской области функционирует девять СЭС суммарной мощностью 89 МВт.

Отмечается, что в целях ограничения выбросов парниковых газов Казахстан планирует довести к 2030 году объем использования ВИЭ в общем объеме энергобаланса до 10%. Для реализации этой цели используется механизм аукционных торгов по отбору наиболее эффективных проектов строительства объектов ВИЭ с учетом передового мирового опыта.

На сегодняшний день в стране введено в эксплуатацию 134 объектов ВИЭ суммарной мощностью 2325 МВт. За 9 месяцев 2022 года объем выработанной электроэнергии объектами ВИЭ в общем объеме производства электрической энергии составил 3 917 млн кВт/час, что на 21% выше аналогичного периода прошлого года. Таким образом, на долю ВИЭ приходится 4,6% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

ВИЭ входит в перечень приоритетных видов деятельности, по которым предоставляются инвестиционные преференции. Национальная компания «Kazakh Invest» оказывает содействие инвесторам проектов зеленой энергетики по участию в аукционных торгах посредством организации обучающих вебинаров, заключении инвестиционных контрактов и сопровождении проектов.