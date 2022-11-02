Дипломы в Казахстане будут выдаваться по QR-коду и через приложения банков

Это касается дипломов колледжей и школьных аттестатов.

Документы будут выдавать в цифровом формате. Получить диплом или аттестат можно будет по QR-коду, а доступ к ним будет в приложениях банков и eGov. Об этом на заседании правительства сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает Liter.kz.

«В колледжах создадим единый реестр образовательных программ, а также профили студентов и выдачу цифровых дипломов с генерацией QR-кода. То есть, все востребованные услуги будут оказываться через eGov и мобильные приложения крупных банков», — сказал глава ведомства.

Также он рассказал о том, что казахстанским школам дадут больше академической автономии и пересмотрят критерии их оценки.

«Мы будем модернизировать школьные программы. Сейчас сформирована рабочая группа, разрабатываются новые госстандарты и учебные планы. Мы будем постепенно давать школам академическую автономию. Будет внедрена система внешней, независимой оценки качества образования, изменится система аттестации школ с репрессивного содержания на диагностическую направленность, будет проведена работа по международному признанию результатов итоговой оценки в школах», — сказал министр просвещения.