USAID проведет 12-й Центрально-Азиатский торговый форум в Казахстане

Представители таможенных администраций Центральной Азии, Азербайджана, Грузии, Кореи, Латвии и США соберутся, чтобы изучить передовые цифровые инструменты и технологии.

Агентство США по международному развитию (USAID) проведет в Астане 12-й Центрально-Азиатский торговый форум на тему «Цифровизация таможенных услуг: на пути к безбумажной торговле». Форум пройдет 12–13 октября. Это ведущее международное мероприятие по развитию взаимосвязей и торговли.

В форуме примут участие представители таможенных администраций Центральной Азии для обсуждения текущих работ по разработке цифровых решений и услуг, внедрения передовых технологий (использование больших данных, телематики и облачных сервисов), повышения операционной эффективности и переосмысления методов работы таможенных служб. Представители таможенных администраций Центральной Азии, Азербайджана, Грузии, Кореи, Латвии и США соберутся вместе, чтобы изучить широкий спектр передовых цифровых инструментов и технологий.

Мероприятие также будет проходить на платформе Zoom на английском и русском языках с синхронным переводом и прямой трансляцией на YouTube. Чтобы зарегистрироваться на форуме и получить приглашение на встречу, посетите сайт Catradeforum.org.

Список тем форума:

— Программа цифровой реформы таможенной службы: последние инновации и роль цифрового правоприменения.

— Ускорение процессов цифровизации для повышения транзитного потенциала и упрощения процедур торговли.

— Транскаспийский международный транспортный маршрут.

— Международные транзитные системы.

— Региональное сотрудничество в рамках национальных комитетов по упрощению процедур торговли.

— Обмен предварительной информацией.

В течение десяти лет USAID собирал на площадке форума более 10 000 представителей из более чем 42 стран с целью укрепления сотрудничества и улучшения взаимосвязей, повышения конкурентоспособности и расширения торговли для ускоренного восстановления экономики и устойчивости в Центральной Азии.