Ростислав Коняшкин презентовал услугу «Рождение ребенка» и сервис «Цифровые сведения» Главе Государства

28-29 сентября в столице проходит ежегодный Международный технологический форум Digital Bridge.

В этом году тема Форума — «Central Eurasia as a new tech platform» — «Центральная Евразия как новая технологическая платформа».

Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин на форуме Digital Bridge презентовал проактивную услугу «Рождение ребенка» и сервис «Цифровые сведения». Теперь все уведомления проактивной услуги будут приходить, как по SMS, так и PUSH-сообщением. Отвечать на сообщения стало удобнее, и это можно сделать в мобильном приложении eGov Mobile.

В пилотной версии также продемонстрирована возможность обмениваться «Цифровыми сведениями» с помощью мобильного приложения eGov Mobile. Сервис был разработан с целью повышения удобства обмена сведениями и справками. К примеру, пользователь сможет воспользоваться пакетом документов, а работодатель — запросить набор сведений и данных работника, без необходимости предоставления их в бумажном виде. Запуск планируется до конца 2022 года.

Отметим, в указе Главы Государства о дебюрократизации было указано об исключении ряда справок в бумажном виде с сохранением их в форме сведений.

«С помощью сервиса „Цифровые сведения“ граждане смогут удобным способом делиться справками, а организации — их запрашивать. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно пройти авторизацию и выполнить несколько простых шагов. Можно делиться 18 справками и сведениями, просматривать запросы других пользователей и запрашивать справки третьим лицам, все это можно делать с помощью eGov mobile. Ранее пользователи запрашивали справки отдельно и предоставляли по месту требования в бумажном виде. Нововведение значительно упрощает процесс получения услуг и сокращает время ожидания», — отметил Ростислав Коняшкин.

Также на форуме были представлены новые методы подписания eGov Mobile: путем считывания QR-кода, PUSH-уведомлений и гиперссылок, которыми можно поделиться в других приложениях и отправить в виде SMS. Этот метод подписания уже используется в подписании заявок на субсидирование арендного жилья «Отбасы банк», а также в личном кабинете Верховного суда для авторизации и подписания исков и заявлений. Важно отметить, что этот интерфейс разработан не только для государственных систем, а в целом для любого сайта и приложения по принципу Open Api.

Напомним, в eGov Mobile доступно порядка 500 госуслуг и сервисов, из которых, 212 услуг портала eGov.kz, 250 услуг для физических лиц портала e-license. В приложении доступно 19 цифровых документов, имеющих законную силу. Ежемесячно им активно пользуются порядка 2,5 млн казахстанцев и оказывается порядка 1 млн государственных услуг.