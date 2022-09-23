Образовательную платформу для школьников представили в Алматы

В проект входит сайт Mektep-online и одноименные Youtube-каналы по шести различным предметам.

Образовательную платформу Mektep-online, на которой собрано около 4 тысяч видеоуроков по программе младшей, средней и старшей школы, представили в Алматы. Платформу создали обычные учителя, которые работают с детьми, и родители, которые хотят, чтобы дети имели доступ к хорошему образованию. Проект поддержал Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust», передает Sputnik.

«В этот проект входит сайт Mektep-online и одноименные Youtube-каналы по шести различным предметам — физика, математика, химия, биология, алгебра, геометрия. Предметы выбраны не случайно, это технические предметы, это та база, которая нужна нам для того, чтобы взращивать технических специалистов. Более 4 тысяч онлайн-уроков на казахском и русском языках подготовлены и имеются в открытом доступе, — сообщила представитель образовательного фонда Vector foundation Балия Акибекова на брифинге. — Проект работает два года, но в самом начале мы не стали его презентовать. Сейчас мы видим хорошие результаты, комментарии от детей. Суммарно уже более 27 миллионов просмотров набирают каналы, у них более 500 тысяч подписчиков. Из более 27 стран мира нам пишут дети и готовятся вместе с нами к урокам. Уроки выстроены последовательно по классам».

Спикер отмечает, что бесплатным онлайн-репетитором активно пользуются не только школьники, но также и молодые учителя, студенты педагогических факультетов.

«Когда мы начали работать, больше двух лет назад, первоначальная задача была в том, чтобы помочь детям во время пандемии. По мере продвижения формата оказалось, что дети смотрят уроки, чтобы лучше усвоить предмет. Мы идем не только по программе, мы даем больше материалов, что позволяет детям участвовать в олимпиадах», — говорит преподаватель химии Татьяна Белоусова.

С этого года уроки появились для учеников начальных классов. Также появился блок по подготовке к ЕНТ.