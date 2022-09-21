13 технопарков презентуют на Digital Bridge-2022 свои программы

На Международный технологический форум приедут представители технопарков из разных стран.

В этом году основная тема Международного технологического форума Digital Bridge, который пройдет 28–29 сентября 2022 в столице — «Центральная Евразия как новая технологическая платформа».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на восьмом саммите Организации тюркских государств предложил создать Центр современных технопарков тюркских стран. В рамках этой инициативы ожидается подписание меморандума между технопарками государств-членов ОТГ, направленный на совместное развитие ИКТ и инновационной экосистемы в регионе. Также будет обсуждаться возможность создания Ассоциации современных технопарков в регионе и интеграции ИТ-платформ ключевых ИТ-технопарков стран ОТГ, реализация программы ИТ-резидентства «Digital Nomad», направленной на повышение мобильности ИТ-стартапов среди государств-членов Организации. Руководители технопарков также проведут панельную дискуссию, где поделятся с гостями Форума о своем видении по сотрудничеству и развитию инновационной экосистемы региона.

В выставке примут участие 13 технопарков из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Палестины.

«На форуме каждый технопарк продемонстрирует свои программы, ИТ-инновации и стартапы. Но кроме выставки технопарков будут организованы также выставка IT-школ, ярмарка IT-вакансий, конкурс Astana Hub Battle, VR, GameDev-площадки. Ожидается участие венчурных инвесторов со всего региона. На панельных сессиях ведущие международные эксперты обсудят актуальные вопросы мира IT», — отметил Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

Международный форум Digital Bridge — одно из крупнейших мероприятий в Казахстане в сфере IT, который проводится ежегодно с участием Главы государства. Традиционно в форуме принимают участие лидеры международного IT-сообщества, казахстанские и зарубежные эксперты в сфере технологий, профессионалы в области цифровых разработок, IT-компании и стартапы, венчурные инвесторы, технологические предприниматели, представители государственных органов и СМИ. Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться на сайте Digitalbridge.kz

Организаторы — Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, акимат города Нур-Султан и международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.