Новый ветропарк стоимостью 37,4 млрд тенге открылся в Алматинской области

Парк ветряных электростанций построен в сотрудничестве с Power China.

В Шелекском коридоре в 140 км от Алматы открылся новый ветропарк компании «Самрук-Энерго». В церемонии открытия в режиме телемоста принял участие глава «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев. Сразу после этого он подписал с китайскими партнерами меморандум о расширении станции и увеличении ее мощности в пять раз, передает Sputnik.

Комплекс из 24 ветряков с 50-метровыми лопастями будет вырабатывать 226 млн кВт/ч электроэнергии в год — это почти 5% от годового потребления Алматы. Стоимость проекта составила 37,4 млрд тенге. Проект реализован в сотрудничестве с Power China.

По данным «Самрук-Қазына», чистая энергия ветра заместит часть электричества от угольных станций и улучшит экологическую обстановку в регионе.