В Кыргызстане запустили 70 центров цифрового образования

Они позволят систематизировать гражданское и цифровое образование и осуществлять различные программы в этой сфере на постоянной основе.

В Кыргызстане запустили проект «Центры гражданского и цифрового развития» при Центризбиркоме. В онлайн-режиме по стране запущено 70 центров на базе библиотек и молодежных центров. Президент Садыр Жапаров на церемонии запуска отметил, что цифровизация — главный тренд сегодняшнего глобального развития. По его словам, центры позволят систематизировать гражданское и цифровое образование и реализовывать различные программы в этой сфере на постоянной основе, передает Sputnik.

Жапаров подчеркнул, что это позволит улучшить доступ к образовательным программам, расширить использование электронных сервисов и услуг, особенно для жителей в отдаленных районах. Он добавил, что до конца года государство поддержит открытие еще нескольких десятков центров в отдаленных районах и селах.