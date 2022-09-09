Единые QR-коды для оплаты внедрят в Казахстане

Торговым точкам больше не нужно будет иметь несколько терминалов от различных банков.

8 сентября на площадке МФЦА прошел первый форум электронной коммерции E-commerce Forum. Его цель — объединение стартапов, предпринимателей, вузов и технологических компаний для совместного поиска путей улучшения процесса трансформации казахстанских компаний в digital-компании, а также создание нового комфортного пространства для ежегодного обмена лучшими практиками в области электронной коммерции.

На форуме обсуждались актуальные вопросы интернет-торговли. Так, в ходе первой панельной сессии вице-министр торговли и интеграции РК Асель Жанасова рассказала о стандартизации QR-кодов. Ведомство работало над этим проектом в 2021 году. Благодаря ему казахстанцы смогут оплачивать покупки через единые терминалы, которые будут работать со всеми казахстанскими банками.

«Неважно, чей ты клиент — Halyk Bank, Kaspi, Jusan. Есть QR — любой банк должен читать друг друга. Не надо иметь 10 POS-терминалов, не надо бизнесу платить за каждый терминал, пусть будет один терминал, который может работать со всеми участниками рынка. К этому мы должны стремиться» — сказала Асель Жанасова.

Она выразила надежду на то, что уже в нынешнем году казахстанские банки доработают свои системы и покупатели смогут оценить преимущества такого способа оплаты.