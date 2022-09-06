В Минторговли рассказали о реализации проекта «Социальный кошелек»

Уже утверждена правовая основа для внедрения социального кошелька и осуществлен технический запуск пилотного проекта в г. Нур-Султан.

В настоящее время в Казахстане внедряется «Социальный кошелек» гражданина. Цель проекта — создание цифрового платежного инструмента, направленного на упрощение процедуры получения гражданами социальных платежей и их использование на базе платежной системы мгновенных платежей (СМП) Национального Банка РК.

Сейчас проводится подготовительная работа по запуску пилотирования проекта с переводом на «Социальный кошелек» пособия на рождение ребенка, пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года и адресной социальной помощи.

«Также в рамках реализации послания Президента РК в этом году будут запущены совместно с Министерством просвещения и акиматом г. Нур-Султан пилот по ваучеризации бесплатного и льготного горячего питания в общеобразовательных школах, и совместно с Министерством здравоохранения — пилот по лекарственным средствам в рамках ОСМС и ГОБМП согласно рекомендации (рецепту) врача. Совместно с МТСЗН проводится интеграция „Цифровой карты семьи“ и „Социального кошелька“. Интеграция этих систем позволит в будущем выявлять семьи, остро нуждающиеся в социальной помощи, и своевременно оказывать им меры государственной поддержки в проактивном формате», — рассказали в Министерстве торговли и интеграции РК.