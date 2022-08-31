Айбат Ильясов стал вице-министром просвещения Казахстана

Ранее он был вице-министром образования и науки РК.

Постановлением правительства Ильясов Айбат Болатович назначен на должность вице-министра просвещения РК. Он родился в 1982 году, имеет высшее образование по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение», передает Kazpravda.kz.

С 2006 по 2007 годы работал старшим инженером-электроником, главным специалистом в АО «Национальные информационные технологии». С 2008 по 2009 годы являлся главным специалистом РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций». С 2009 по 2012 годы — главный консультант, заведующий сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде, главный эксперт, и. о. начальника управления информатизации и защиты информационных ресурсов в Министерстве юстиции. С марта 2013 до февраля 2022 года — руководитель управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директор департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства юстиции РК. С февраля 2022 года работал вице-министром образования и науки РК.