К 2027 году число транзакций NFT во всем мире достигнет 40 миллионов

Принятие Metaverse привело к росту на 64% после крипто-спада.

Новое исследование Juniper Research показало, что глобальное количество транзакций NFT (невзаимозаменяемых токенов) вырастет с 24 миллионов в 2022 году до 40 миллионов к 2027 году. Это основано на среднем сценарии внедрения, когда бренды используют метавселенную для ускорения цифрового роста. Вместе с тем аналитики предупреждают, что, хотя NFT представляют собой новый канал для роста, поставщики должны осознавать риски работы в нерегулируемой среде, где высока вероятность мошеннических действий.

NFT — это уникальный токен, который существует в блокчейне, а это означает, что он не может быть реплицирован. Этот уникальный токен может представлять реальные предметы, такие как произведения искусства или музыка, с возможностью торговли с прозрачной историей транзакций.

В отчете подчеркивается, что поставщики, участвующие в пространстве NFT, могут нанести ущерб бренду из-за роли NFT в незаконной деятельности, такой как отмывание денег и мошенничество. Экологические проблемы также были подняты как серьезная проблема, поскольку нынешний способ осуществления транзакций в блокчейне приводит к огромному потреблению энергии. В связи этим подчеркивается необходимость того, чтобы регулирующие органы работали с отраслевыми ведомствами с целью стандартизации процессов — для уменьшения воздействия на окружающую среду и обеспечения пользователей встроенными средствами защиты. Все это позволит поставщикам использовать NFT в качестве средства для дальнейшего взаимодействия с потребителями.

Интересно, что аналитики уверены — метавселенная станет спасительным фактором для долгосрочного успеха NFT. В отчете прогнозируется, что NFT, связанные с метавселенной, будут самым быстрорастущим сегментом NFT в течение следующих пяти лет, с увеличением транзакций с 600 тыс. в 2022 году до 9,8 млн к 2027 году. Это подчеркивает растущий спрос на иммерсивные впечатления как движущую силу внедрения метавселенной.

Чтобы извлечь выгоду из этого роста, исследование призывает компании, ориентированные на потребителей, создавать контент на основе NFT для удовлетворения меняющихся потребностей более молодой, технически подкованной демографической группы, которая охотнее готова покупать новые формы онлайн- и цифрового контента.