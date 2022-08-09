Количество интернет-мошенничеств в Казахстане за 6 лет увеличилось в 21 раз

С начала года зарегистрировано 11 763 случая интернет-мошенничества.

Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила о совместном заседании ведомства по противодействию интернет-мошенничеству. В заседании приняли участие представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, а также руководители и ответственные специалисты операторов связи.

В ходе совещания стало известно, что за последние шесть лет количество фактов интернет-мошенничества значительно увеличилось. Если в 2016 году произошло порядка тысячи таких преступлений, то в 2021 году количество интернет-мошенничеств увеличилось до 21 тыс. С начала года зарегистрировано 11 763 случая, мошенники нанесли ущерб в 7 млрд тенге. Задержан 571 преступник и 17 организованных преступных групп.

«Ранее по инициативе МВД ужесточили банковские процедуры идентификации граждан при получении онлайн-займов. Сегодня мошенники используют сервисы по замене абонентских номеров, специальные приложения для удаленного доступа к телефонам. Также среди них есть те, кто действует из-за рубежа», — отметила представитель МВД.

По ее словам, система блокировки номеров замены должна минимизировать факты телефонного мошенничества. Сегодня ее активно интегрируют казахстанские операторы связи.