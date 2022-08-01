Gartner: мировые поставки ПК показали самый резкий спад за девять лет

Во втором квартале 2022 года рынок ПК снизился на 12,6%, а поставки в регионе EMEA упали на 18%.

Согласно предварительным результатам Gartner, мировые поставки ПК составили 72 млн единиц во втором квартале 2022 г., что на 12,6% меньше, чем во втором квартале 2021 г. Это самое резкое падение мирового рынка ПК за девять лет, вызванное геополитическими, экономическими проблемами и проблемами цепочки поставок, влияющими на все региональные рынки.

«Спад, который мы наблюдали в первом квартале 2022 года, ускорился во втором квартале из-за продолжающейся геополитической нестабильности, инфляционным давлением на расходы и резким спадом спроса на Chromebook, — сказал Микако Китагава, директор по исследованиям в Gartner. — Сбои в цепочке поставок также продолжались, но основная причина задержек с поставками ПК изменилась с нехватки компонентов на сбои в логистике. Корпоративные покупатели по-прежнему сталкивались с более длительными сроками доставки ПК, чем обычно, но к концу второго квартала сроки начали улучшаться, отчасти потому, что ключевые города Китая вновь открылись в середине квартала. Чтобы сохранить прибыль, поскольку инфляция увеличивает затраты, индустрия ПК вынуждена повышать средние отпускные цены (ASP), несмотря на ослабление спроса. Сокращение количества ПК вместо Chromebook, которые, как правило, имеют более низкую цену, и переход на продукты премиум-класса также помогли увеличить средний показатель ASP. Однако увеличение запасов, особенно в потребительском канале, может привести к снижению ASP, поскольку поставщики попытаются снизить запасы».

У трех ведущих поставщиков на мировом рынке ПК во втором квартале 2022 года поставки ПК сократились, но их рейтинг остался неизменным. Сочетание снижения HP на 27,5% и снижения Dell на 5,2% позволило Dell переместиться в пределах 0,3 процентных пункта от HP по доле рынка. Apple была единственным поставщиком, который продемонстрировал рост во втором квартале 2022 года благодаря популярности устройства M1.

Поставки ПК Lenovo снижаются по сравнению с прошлым годом, снижение наблюдается уже третий квартал подряд. Тем не менее, Lenovo выросла на 2% на мировом рынке настольных ПК, отчасти потому, что компания улучшила свою цепочку поставок в регионе EMEA.

HP показала снижение на 27,5% во втором квартале 2022 года, в основном из-за резкого сокращения поставок Chromebook.

Поставки Dell снизились по сравнению с прошлым годом впервые с третьего квартала 2020 года, во всех ключевых регионах кроме Латинской Америки, где Dell показала рост на 6,5%. Несмотря на общее снижение поставок, доля рынка Dell увеличилась на 1 процентный пункт по сравнению с прошлым годом.

Рынок ПК в регионе EMEA больше всего пострадал во втором квартале 2022 года: поставки сократились на 18%, составив всего 17,8 млн единиц.

«Это серьезный спад в общем объеме после двух лет очень сильного роста, стимулированного COVID-19, и возобновления интереса к ПК среди потребителей и образовательного сегмента. Прекращение или полное прекращение операций в России оказало еще большее влияние на рынок ПК, поскольку российские поставки ПК для ведущих вендоров составляли от 5 до 10% от общего объема ПК в регионе EMEA», — сказал Китагава.

В Gartner отмечают, что в EMEA также зафиксировано 20-процентное снижение поставок ноутбуков, в то время как поставки Chromebook сократились более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Это результат общего вялого спроса со стороны потребителей во многих странах региона EMEA, который борется с повышением цен на продукты, топливо и энергию. Очень высокий уровень инфляции негативно повлияет на покупательную способность потребителей во второй половине 2022 года и, возможно, в первой половине 2023 года, считают аналитики.