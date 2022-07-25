Министр просвещения РК высказался по поводу перспектив возврата дистанционного обучения для школьников при росте заболеваемости коронавирусом.

По его мнению, эта мера на самом деле не эффективна. В качестве доказательства чиновник привел статистику заболеваемости в прошлые годы. Как оказалось, чаще всего болели именно дети, находившиеся на дистанционном обучении. По мнению министра, объясняется это просто: в школах исполнение санитарных требований находилось под жестким контролем, тогда как в магазинах и на рынках с этим были проблемы. В результате ребенку было безопаснее полдня находиться не где-нибудь, а в учебном заведении, передает Liter.kz.

«Очень надеюсь, что дистанционного обучения не будет. Я категорически против дистанционного обучения из-за ковидных ограничений. И считаю, что оно не эквивалентно традиционному обучению. Здесь вопрос не только в знаниях, здесь вопрос социализации и благополучия. Дети должны друг с другом общаться. Ведь они учатся не только, когда учитель приходит в класс и объясняет им новую тему, они учатся на перемене или в столовой, когда общаются друг с другом», — считает Асхат Аймагамбетов.

В любом случае, окончательное решение пока не принято. По прогнозам Минздрава, инфекция пойдет на