Казахстанские школьники установили рекорд на британских соревнованиях по робототехнике

Завоеванные победы дают ребятам шанс поступить в ведущие вузы мира.

Казахстанские школьники одержали победу сразу на двух британских внесезонных олимпиадах и установили абсолютный рекорд соревнований, выиграв 19 игр из 20. Они получили сразу 3 номинации от членов жюри. Сборную страны представили 12 школьников в возрасте 15-17 лет. Все они победители и призеры казахстанских и международных соревнований по робототехнике. Сборке своих роботов казахстанские школьники посвятили около месяца, проводя много времени в лабораториях своих школ. Юные изобретатели сами моделировали детали роботов, затем воплощали свои проекты на 3D-принтере и лазерных станках, которыми оснащены мастерские в школах, передает Sputnik.

Первое соревнование «FIRST Tech Challenge — West Midlands» состоялось 28 июня в городе Вулвергемптон, в графстве Уэст-Мидлендс, где казахстанские школьники победили в 10 из 10 игр. Они выиграли главную судейскую номинацию Judges Award, которая присуждается команде, проявившей наилучший спортивный профессионализм. Второе соревнование «FIRST Tech Challenge — South East» прошло 1 июля в Лондоне. Помимо сильнейших британских команд, в играх приняли участие и сверстники из других стран. Там наши школьники выиграли 9 из 10 игр и по результатам завоевали первое место. Вместе с тем школьникам присудили уже две награды от жюри — Judges Award и Control Award.

FIRST входит в перечень олимпиад, рекомендованных Министерством просвещения Казахстана. Ежегодно под ее эгидой проводятся различные соревнования для детей от 6 до 18 лет. Каждый конкурс отличается тематикой и сложностью задач. Задачи привязаны к реальным мировым вызовам — автоматизации промышленности, добыче полезных ископаемых, переработке мусора, освоению космоса, биомедицине и другим важным темам.