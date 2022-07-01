Один из операторов сотовой связи завышал цены на услуги

Начато расследование.

Антимонопольщики начали расследование по факту установления высокой цены на услугу SMS-рассылки ТОО «Мобайл Телеком-Сервис». По итогам мониторинга цен на рынке услуг SMS-рассылки за 2020–2021 годы Агентство по защите и развитию конкуренции выявило превышение цены по сравнению с остальными операторами связи, передает Liter.kz.

«Операторы связи в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, увеличили тарифы по SMS-рассылке в среднем на 14,03%. При этом максимально высокая средняя цена зафиксирована у операторов, входящих в группу АО „Казахтелеком“: ТОО „Мобайл Телеком-Сервис“ и АО Kcell по сравнению с ТОО „КаР-Тел“. Наибольший темп роста цены зафиксирован у ТОО „Мобайл Телеком-Сервис“ и АО Kcell», — говорится в сообщении АЗРК.

Расследование в отношении «Мобайл Телеком-Сервис» открыто по признакам установления монопольно высокой цены на услугу SMS-рассылки.