Glovo открыл в Алматы магазин для курьеров

Микрофулфилмент центр был открыт на основе Big Data и позволит сократить время доставки.

В Алматы начал работу первый микрофулфилмент центр Glovo Express — эдакий «магазин для курьеров». Его главное преимущество — скорость обработки заказа: заказ «падает» сразу в центр, где оперативно формируется его сотрудниками, и к моменту прибытия курьера уже готов. Таким образом, существенно сокращается время доставки — сейчас это около 20 минут, а в планах Glovo сократить его до 10 минут и выйти на 150-180 заказов в день.

Первый dark store площадью около 300 м2 расположился на ул. Желтоксан, 121 и будет обслуживать пользователей в радиусе 3 км. Именно в этом районе, по данным Glovo, находится наибольшее число пользователей сервиса.

Ассортимент центра пока ограничен 1200 самыми востребованными товарными позициями (топ-3 — это вода, доширак и кола, также в топе — бананы, яйца, молоко), но будет увеличен до 3 тыс. И хотя пока основной ассортимент Glovo берет из розницы, уже заключены прямые договора с несколькими производителями, и эта работа будет продолжаться. Однако становиться традиционным ритейлером в Glovo пока не намерены, отметил Карим Богуспаев, генеральный менеджер Glovo в Центральной Азии.

Дальнейшее развитие подобных микрофулфилмент центров будет происходить также на основе тепловых карт и больших данных. В ближайших планах компании — открытие нескольких «дарксторов» в Алматы и Нур-Султане.